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ABD'nin yayınlanmasını yasakladığı belgesel, sosyal medyada gündem oldu

Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, resmi Twitter (X) hesabından El Cezire tarafından yapılan LOBİ-ABD belgeselini yayınladı. Gizli kamerayla İsrail lobisinin içine sızan El Cezire muhabiri, belgeselde İsrail'in ABD'yi nasıl yönlendirdiğini ifşa ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 17:40, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 18:40
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ABD'nin yayınlanmasını yasakladığı belgesel, sosyal medyada gündem oldu

Lobi'nin iftira, karalama, yıldırma ve hatta tehdit ve şantaja kadar uzanan faaliyetleri kanıtlarıyla gözler önüne seriliyor.

"KONGRE'Yİ SATIN AL"

İsrail lobisinin (AIPAC) ABD Kongre üyelerini nasıl satın aldığını anlatan belgesel, "herkesin bildiği sır"ları gözler önüne seriyor. Lobi'nin, ABD'nin Orta Doğu'da savaşa girmesi yönündeki baskılarını ve bölgede istikrarsızlığı nasıl körüklediğini açıkça ortaya koyan belgeselde, ABD Kongresi içinde İsrail'in taleplerine uygun davranmayan milletvekillerinin başlarına gelebileceklere dair ipuçları da bulunuyor.

"FİLİSTİN YANLISI HAREKETLER NEFRET HAREKETİDİR."

Belgeselde ayrıca Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) öncülüğündeki İsrail lobisinin Amerikan üniversitelerinde BDS hareketine karşı başlattığı iftira ve karalama kampanyasına tanık oluyoruz. Lobi'nin ajanlarına verdiği eğitimlerde psikolojik savaşın temel kuralları öğretiliyor ve İsrail'i boykot etmeye yönelik her hareketin "nefret suçu" ile ilişkilendirilmesi için nasıl kampanya yapılacağı anlatılıyor. İsrail tarafından yönetilen sosyal medya hesapları, web siteleri aracılığıyla dijital yollardan, suni bir şekilde organize edilen protestolarla ise fiziki olarak yürütülen psikolojik harekata da tüm ayrıntılarıyla yer veriliyor.

FDD İSRAİL İÇİN ÇALIŞIYOR

LOBİ-ABD belgeselinin üçüncü bölümü ise İsrail'in ve AIPAC'in kurduğu örgütlerin çalışma modellerini ve nasıl fonlandığını anlatıyor. Kanarya Misyonu, İsrail Projesi gibi kimin tarafından yönetildiği bilinmeyen gizli yapıların yanı sıra Demokrasileri Koruma Vakfı (FDD) gibi sivil toplum kuruluşu süsü verilmiş kurumların İsrail Stratejik İşler Bakanlığı'na bağlı çalıştıklarını da bu bölümde öğreniyoruz. Bu kurumlar ilgili bakanlığın talimatıyla Amerika'daki Müslümanları Hamas ve El Kaide ile ilişkilendirme, terörist ilan etme ve sosyal medya ve basın yoluyla itibarsızlaştırma çalışmalarını yürütüyor.

"WASHINGTON POST'TA İSTEDİĞİN HABERİ ÇIKARABİLİRSİN"

İsrail Lobisi'nin ABD'deki en etkili araçlarından biri olan medya gücünü nasıl kullandığı LOBİ-ABD belgeselinin dördüncü bölümünde ayrıntılarıyla anlatılıyor. ABD'nin en büyük yayın kuruluşlarından olan Washington Post, CNN, Fox News, Associated Press (AP) ve pek çok gazete ve TV kanalının neden Lobi'nin güdümünden çıkamadıkları da bu bölümde açıkça gösteriliyor.

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