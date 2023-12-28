Yalova Belediyesindeki 'yolsuzluk' davasında sanıklara ceza yağdı

Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: 445 aktif emniyet mensubu FETÖ'den açığa alındı
Bakan Yerlikaya: 445 aktif emniyet mensubu FETÖ'den açığa alındı
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yalova Belediyesindeki 'yolsuzluk' davasında sanıklara ceza yağdı

Yalova Belediyesindeki 23 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti mali hizmetler çalışanı Reşat Elgin'i toplam 45 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'a 1 yıl 8 ay, eski Belediye Başkanı Yakup Koçal'a ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 38 sanıktan 18'nin hapis cezası aldığı davada müteahhit Bekir Bilgi'ye 20 yıl 6 ay, dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 18:04, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 18:24
Yazdır
Yalova Belediyesindeki 'yolsuzluk' davasında sanıklara ceza yağdı

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davaya eski başkanlar Vefa Salman, Yakup Koçal katılmazken diğer sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Davada sanık ve avukatlar savcı mütalasına karşı savunmaları gerçekleştirdi. Sanık ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davada dönemin Mali Hizmetler personeli Reşat Elgin hakkında zincirleme nitelikli zimmet, zincirleme resmi belgede sahtecilik ve irtikap suçlamalarında toplam 45 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet Reşat Elgin'in hükmen tutuklanmasına da karar verdi. Heyet müteahhit Bekir Bilgi'yi ise 20 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı.

Eski başkanlara ceza

Mahkeme heyeti, eski başkanlar Vefa Salman ve Yakup Koçal hakkında nitelikli zimmet suçunda beraat kararı verdi. Heyet sanıklardan Salman'a zimmet suçunun ihmalinde 1 yıl 8 ay, Yakup Koçal'ı ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç hakkında ise zimmet suçundan ihmalden 2 yıl 1 ay, irtikap suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Davada sanıklar Tuncay Doğan, Taner Tan, Emrah Gök ve Cüneyt Özçomak'a zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçundan toplam 5 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası verildi. Cem Dindar, Abdulnasır Gölbaşı ve Sabri Aksoy ise zimmet suçundan 2 yıl 7 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Sanıklardan Hakan Çelik, Ali Ragıp Akay, Sinem Çakalasma ise zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarında toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Bahar Taşkömür hakkında ise irtikap suçuna yardımdan 2 yıl 1 ay cezası verildi.

Mahkeme heyeti Kartal Özgür Barutçu'ya zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 9 ay ceza kararını açıkladı. Dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın ise zimmet suçunda kasıt olmadığı gerekçesiyle beraat etti. Mahkeme Kaş'a ihmalden 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Toplamda 18 sanığın ceza aldığı davada diğer sanıklar hakkında ise beraat kararı açıklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber