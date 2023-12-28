Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
İzmir'de 17 yaşındaki lise öğrencisi, okulda arkadaşları tarafından dövüldü. Kıskançlık nedeniyle yaşandığı öne sürülen olay, başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Dövülen öğrenci, polise gidip şikayetçi olurken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 18:17, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 18:19
Liselerdeki akran zorbalığı olaylarına bir yenisi eklendi.
İzmir'in Konak ilçesinde bir lisede, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 1 öğrenci, 5 öğrenci tarafından dövüldü.
O anlar, bir başka öğrenci tarafından kayıt altına alındı.
Dövülen öğrenci darp raporu alıp ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.
Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.