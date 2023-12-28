Bakan Tekin'den şehit ailesine taziye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Binali Yıldırım, Manisa'daki programları kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesini Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan taziye evinde ziyaret etti. Bakan Tekin, baba İkram Budak'a başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Tekin, taziyede bir okula Şehit Piyade Er Enis Budak'ın isminin verileceğini söyledi. Ziyarette Bakan Tekin ve Binali Yıldırım'a, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de eşlik etti.