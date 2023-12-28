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Eski sevgilisinin yaraladığı öğretmen: Beni yarım insan olarak bıraktığı için davacıyım

Zonguldak'ta eski sevgilisi Murat Dursun (50) tarafından bıçaklanan beden eğitimi öğretmeni Buket Y. (49), duruşmada, "2 ameliyat oldum, 7 yerimde yara var. Olay sırasında sanık, beni 7 yerimden bıçaklamış. Öğretmenim, bedenim ile para kazanıyordum. Mesleğimi yapamıyorum. Beni yarım insan olarak bıraktığı için davacıyım. Şikayetçiyim" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 21:18, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 21:36
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Eski sevgilisinin yaraladığı öğretmen: Beni yarım insan olarak bıraktığı için davacıyım

Olay, 22 Mayıs'ta Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisindeki bir evin otoparkında meydana geldi. Murat Dursun, 'kıskançlık' nedeniyle tartışarak ayrıldığı beden eğitimi öğretmeni Buket Y.'nin evinin otoparkına gitti. Dursun, Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti, apartmanın güvenlik kameralarını kırdı. Bina görevlisinin gelmesi ile Dursun, otoparkta saklandı. 2 saat sonra Buket Y., otomobilinin yanına geldiğinde ortaya çıkan Dursun, kadına yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Dursun tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Buket Y. 6 Haziran'da taburcu edildi.

'PAZARTESİ EN MUTLU GÜNÜM OLACAK'

Murat Dursun hakkında hazırlanan iddianamede 'kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçunda 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dursun'un sosyal medyadaki paylaşımları da iddianamede yer aldı. Paylaşımlarda Dursun'un, 'Pazartesi en mutlu günüm olacak. Herkesin gecesi güzel olsun. Herkes yalanlarını, yaşattıklarının hesabını vermeden yaşayamayacak. Herkes yaptıklarının bedelini ödemeden ölmeyecek, yanlış yapanlar cezalarını ağır ödeyecektir. Pazartesiyi bekle, yanındakilerle senin yarın ve yarından yakın hayatın özel olacak. Ölümü görsün, benim korkum yok, pazartesiyi bekleyin, ölüm güzel olacak' gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Dursun, iddianamedeki ifadesinde ise Buket Y.'nin kendisini N.U. isimli kişiyle aldattığını iddia ederek, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca Dursun'un N.U.'nun kendisine Buket Y. ile çekilmiş fotoğraf ve mesajlaşmalarını gösterdiğini de iddia ettiği ifadeler, iddianamede yer aldı.

'DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETLERDE BULUNMUŞTUM'

Davanın 2'nci duruşması, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Dursun, bıçaklanan Buket Y. ile avukatlar hazır bulundu. Daha önce tedavisi nedeniyle ifadesi alınamayan Buket Y., duruşmada ifade verdi. Sanık ile 3,5 yıllık ilişkisi olduğunu, olaydan 3 ay önce ayrıldıklarını belirten Buket Y., "Sanık hakkında daha önce uzaklaştırma kararı almıştım. İlişkimiz içinde sürekli beni öldüreceğinden bahsediyordu. Daha önce de şikayetlerde bulunmuştum. Ama aileler araya girince ilişkiye devam ettim. Kendisiyle dini nikahımız olduğunu söyleyip, beni eşi gibi tanıtıyordu. Bekar bir insanım. İstesem resmi nikahla da evlenirdim, imam nikahına ihtiyacım yok ki" dedi.

'SANIĞI ELİ BELİNDE GELİRKEN GÖRDÜM'

Sanığın daha önce otomobilinin lastiklerini kestiğini, o yüzden her sabah kontrol ettiğini anlatan Buket Y., "O gün de lastiklerin kesildiğini gördüm. Arkadaşımı arayarak yine lastiklerin kesildiğini söyledim. Kamera kayıtlarını izledim. Tam o sırada arkamı döndüğümde, sanığı eli belinde gelirken gördüm. Daha önce bana kafasına silah dayalı fotoğraflar attığı için belinde silah olduğunu düşündüm. Rampaya doğru kaçmaya başladım. O esnada 'Murat yapma' dedim. Murat da homurdanıp, 'Sana yapma demiştim' dediğini duydum. Sonra bıçaklandığımı ve kanı gördüğümü hatırlıyorum. O sırada telefon açıktı. Telefondaki arkadaşıma, 'Beni bıçakladı' dedim. 2 ameliyat oldum, 7 yerimde yara var. Olay sırasında sanık, beni 7 yerimden bıçaklamış. Öğretmenim, bedenim ile para kazanıyordum. Mesleğimi yapamıyorum. Beni yarım insan olarak bıraktığı için davacıyım. Şikayetçiyim" diye konuştu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık avukatı, müvekkilinin aldatıldığını düşündüğünü, bu nedenle kendisine birtakım yazışmalar ve fotoğraflar gösteren N.U. ile bir araya gelip gelmediğinin tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesini talep etti. Savcı da güvenlik kamerası görüntülerinin 'haksız tahrik' indirimi açısından önemli olduğu için alınması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de sanığın N.U. ile bir araya gelip, gelmemesinin dosya için önemli olmadığına kanaat getirerek, talebi reddetti. Ancak heyet, sanığın ilgili yazışmaları gösterebilmesi için adli emanetteki telefonunun belirlediği bir kişiye teslim edilmesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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