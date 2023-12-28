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Bakan Özhaseki: Hatay'da 1000 konut şu anda hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ndeki konutlarla ilgili "1000 konut şu anda hazır. Birkaç günde kesin kabulleri yapılıyor ve ilk etapta kura içerisinde buradaki vatandaşlara da dağıtılacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 22:40, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 22:54
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Bakan Özhaseki: Hatay'da 1000 konut şu anda hazır

Özhaseki, Gülderen Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi ve örnek daireyi gezdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özhaseki, Hatay ziyaretleri kapsamında koordinasyon toplantısı yaptıklarını hatırlattı.

Toplantıya özellikle muhtarları, sivil toplum örgütlerini veya Hatay hakkında bir şey söylemek isteyen kim varsa davet ettiklerini belirten Özhaseki, "Çok kalabalık bir grupla şu ana kadar depremden bu tarafa geçen 10 ay içerisinde neler yaptığımızı tek tek anlattık. Sonra onlardan, yaptığımız bu faaliyetleri eleştirmelerini rica ettik, aksayan bir yer varsa, bize yol gösterirlerse memnun olacağımızı ifade ettik. Genellikle de zaten müphem kalan veya şüphe duydukları konuları sordular, biz de onları cevapladık, çok verimli bir toplantı oldu." diye konuştu.

Gülderen'deki deprem konutlarında bulunduklarını aktaran Özhaseki, burada 2 bin 665 konutun yer aldığını söyledi.

Buradaki 300 konutun, Baykar grubu tarafından hibe edildiğini, geriye kalanları da TOKİ'nin yaptığını anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1000 konut şu anda hazır. Birkaç günde kesin kabulleri yapılıyor ve ilk etapta kura içerisinde buradaki vatandaşlara da dağıtılacak. Onlar içerisinde bir örnek daireyi bugün hep birlikte görüyoruz, çok güzel, aslında normal bir ailenin rahatça yaşayabileceği, huzur bulabileceği güzel bir ev olmuş, standartlar da yüksek aslında, inşallah hayırlı olur. Rezerv alanlarda yapılan konutlarda zaten bir taraftan bu evlerin içerisindeki güzellik var ama en iyi taraf da TOKİ'nin, Emlak Konut'un, bizim yaptığımız konutlarda depreme karşı dirençli bir yapı var. Bütün buralarda 8,5-9 şiddetinde deprem olsa bile dayanabilecek evler yapıyoruz."

- Yerinde Dönüşüm Projesi

Bakan Özhaseki, rezerv alanlarda 207 bin konutun inşa edileceğini, yaklaşık 50 bin çelik köy evi yapılacağını vurgulayarak, "Her bir inşaat başladıktan en fazla 8-10 ay, 1 sene sonra teslim edilebilir hale gelecek." bilgisini paylaştı.

Kendi inşaatını yapmak isteyen depremzedelere destek verilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne de değinen Özhaseki, "Kampanya neticesinde şu ana kadar Türkiye genelinde 253 bin vatandaşımız müracaat etti. 1,5 milyon liralık destek paketi var. 253 bin vatandaş da 'Evet siz beni destekleyin ben evimi yaparım' dedi. Bu kırsalda da şehir merkezindeki katlı konutlarda da var. Hatay'da gerek iş yerleri gerekse konutlar için başvuru 100 binden fazla." ifadesini kullandı.

Özhaseki, yarım kalan konutların, TOKİ desteğiyle tamamlanacağının sözünü verdiklerini anımsattı.

Bu konutların da TOKİ güvencesiyle devam ettiğini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"En çok müracaat da Hatay'daydı. Onlar hızla yükseldikçe biz de bundan hoşlanıyoruz. Sadece tek tip rezerv alanlarla işe devam etmiyoruz. Köy konutlarını çelikten yapıyoruz, şehir merkezlerinde başka bir silüet, mimari çıkarıyoruz. Özellikle o şehrin kendine özgü mimari tarzını ortaya çıkaracak şekilde inşaatlara devam ediyoruz. Yerinde yapmak isteyenlere destek veriyoruz. Bu 4-5 alanda yaptığımız faaliyetler neticesinde inşallah 2-3 yıl içerisinde hiç deprem izi kalmadan önümüze bakmış oluruz diye düşünüyoruz."

Daha sonra Gülderen Mahallesi'ndeki Perihan-Mustafa Dirlik çiftinin evine ziyarette bulunan Özhaseki, çiftçin engelli kızları Elif'e ve kardeşlerine çeşitli oyuncaklar hediye etti.

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