Birlikte yaşadığı kadını öldüren uzman çavuş gözaltına alındı

Nevşehir'de görevli jandarma uzman çavuş M.D. (32) ile bu ilde birlikte yaşadığı Y.Y. (40), memleketleri olan ilçeye bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyüne geldi.

M.D. ve Y.Y. arasında köyde tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda, M.D. tabancayla Y.Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Y'nin karnına ve boynuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir çocuk annesi Y.Y'nin cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.D. ise gözaltına alındı.