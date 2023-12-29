29 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akçaabat Adalet Sarayı temel atma törenine katılacak; Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

(Trabzon/10.30/13.00/14.00/17.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Turkcell Geleceği Yazanlar 10. Yıl Programı'na, Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ne, Beyoğlu Belediyesinin Hoş Geldin Küçük Melek Projesi 10 Bininci Çocuk Ziyareti'ne ve proje kapsamındaki fidan dikimine katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00/16.40/17.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretinde bulunacak, Aksaray Spor Salonu'nda partisinin teşkilat buluşmasına iştirak edecek.

(Aksaray/14.20-18.30)

4- CHP Genel Başkan yardımcıları İlhan Uzgel, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantıları düzenleyecek.

(Ankara/11.00/12.00/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş dağıtım törenine katılacak, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı İnşaatı'nda incelemelerde bulunacak, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.

(Hatay/09.30-16.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde, "2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katılarak, kaçakçılık verilerini açıklayacak.

(Ankara/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurtarma 17-18 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne iştirak edecek, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. AŞ üyeleri ile toplantı yapacak, Hatsan Tersanesi'ni ve Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığına, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Yalova/10.00-18.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret ile 2023 yılı bitkisel üretim istatistiklerini ve kasım ayı hizmet üretici fiyat endeksini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/15.45)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sanat Müzesi'nde (Atlas Sinemaları), "Rafadan Tayfa" filminin galasına iştirak edecek.

(İstanbul/17.30)

SPOR

1- 2023 Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'daki Al Awwal Park'ta karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı izleyecek.

(Riyad/20.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası başlayacak; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka, Reeder Samsunspor-Galatasaray Ekmas, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor müsabakaları yapılacak.

(Denizli/Samsun/18.00/Bursa/Manisa/20.30)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin maçıyla başlayacak.

(Hatay/13.00)