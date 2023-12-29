29 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

29 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

29 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 00:01, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 00:41
Yazdır
29 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akçaabat Adalet Sarayı temel atma törenine katılacak; Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

(Trabzon/10.30/13.00/14.00/17.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Turkcell Geleceği Yazanlar 10. Yıl Programı'na, Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ne, Beyoğlu Belediyesinin Hoş Geldin Küçük Melek Projesi 10 Bininci Çocuk Ziyareti'ne ve proje kapsamındaki fidan dikimine katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00/16.40/17.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretinde bulunacak, Aksaray Spor Salonu'nda partisinin teşkilat buluşmasına iştirak edecek.

(Aksaray/14.20-18.30)

4- CHP Genel Başkan yardımcıları İlhan Uzgel, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantıları düzenleyecek.

(Ankara/11.00/12.00/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş dağıtım törenine katılacak, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı İnşaatı'nda incelemelerde bulunacak, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.

(Hatay/09.30-16.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde, "2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katılarak, kaçakçılık verilerini açıklayacak.

(Ankara/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurtarma 17-18 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne iştirak edecek, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. AŞ üyeleri ile toplantı yapacak, Hatsan Tersanesi'ni ve Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığına, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Yalova/10.00-18.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret ile 2023 yılı bitkisel üretim istatistiklerini ve kasım ayı hizmet üretici fiyat endeksini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/15.45)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sanat Müzesi'nde (Atlas Sinemaları), "Rafadan Tayfa" filminin galasına iştirak edecek.

(İstanbul/17.30)

SPOR

1- 2023 Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'daki Al Awwal Park'ta karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı izleyecek.

(Riyad/20.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası başlayacak; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka, Reeder Samsunspor-Galatasaray Ekmas, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor müsabakaları yapılacak.

(Denizli/Samsun/18.00/Bursa/Manisa/20.30)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin maçıyla başlayacak.

(Hatay/13.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber