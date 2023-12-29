Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

İhtiyaç sahibi hanelere 'kömür yardımı' Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak. İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek. Kararda, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak yardımdan faydalanacak hanelerin tespit edileceği belirtilirken, sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak. Kararda ayrıca, ihtiyaç sahibi hanelere iletilecek kömür bedeline ilişkin faturaların hanenin ikamet ettiği vakıf adına düzenleneceği de ifade edildi.