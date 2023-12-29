Afyonkarahisar'da annesinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde annesinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiyi silahla öldüren zanlı intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 07:55, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 07:57
Tatarlı beldesinde ihbar üzerine bir eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, evde silahla vurulmuş olan Y.K. (65) ve T.C'nin (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evde bulunan T.C'nin annesi S.C'nin (55) ilk ifadesinde ev sahibi Y.K. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını söylediği, durumu öğrenen oğlunun Y.K'yi silahla başından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.