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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 08:04, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 08:06
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 personel alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Son başvuru 8 Ocak

Yayımlanan karara göre bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere "gençlik çalışanı" alımı gerçekleştireceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Buna göre, boş bulunan sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonları için 1071 personel istihdam edilecek. Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Adaylar başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek."

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