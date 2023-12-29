Havacılıkta tarihi gün: Hayalet kuş uçtu

TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Gram altında tarihi zirve! Tırmanış sürüyor
Gram altında tarihi zirve! Tırmanış sürüyor
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
Ana sayfaHaberler Yaşam

Havacılıkta tarihi gün: Hayalet kuş uçtu

Son dönemde havacılıkta önemli bir atılım yapan Türkiye dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı Anka III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ankara semalarında 1 saat 10 dakika uçan ANKA III'ün görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" dedi

Haber Giriş : 29 Aralık 2023 08:15, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 09:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Son dönemde havacılıkta önemli bir atılım yapan Türkiye, dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı Anka III gökyüzüyle buluştu. Dün sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren Anka III, 1 saat 10 dakika havada kaldı, 8 bin feet irtifaya ulaşıp 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pistten teker kesen Anka III, bu uçuşta pisti pas geçme testini de başarıyla gerçekleştirdi. Anka III'e ilk uçuşunda yine TUSAŞ tarafından üretilen HÜRKUŞ ve ANKA eşlik etti.

SAVUNMAYA BÜYÜK GÜÇ

Anka III'ün ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" mesajıyla duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de "Hayırlı uğurlu olsun. Allah ülkemizi korusun. Şimdi gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını gören bir İHA'mız var artık. Allah bahtını açık etsin" açıklamasını yaptı.

10 SAAT HAVADA KALABİLİYOR

Anka III, tasarımı sayesinde radarda daha az iz bırakacak. Silah istasyonunu gövde içinde barındıran Anka III, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Böylelikle platforma SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA III, kesintisiz 10 saat havada kalabilecek.

ELEKTRONİK HARP YAPACAK

Keşif, gözetleme ve istihbarat, hava-kara mühimmatları ile taarruzun yanı sıra hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA'larını da avlayabilecek olan Anka III, düşman radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilecek. Hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme, istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi de gerçekleştirecek.

2 yıl sürmedi

TUSAŞ, Anka III projesine Şubat 2022'de başladı. Süratle ilerleyen projede ilk prototip üretilip yapısal montajı tamamlandı. Ekipmanların yerleştirilmesiyle yer testlerine geçildi. Anka III, 2 yıldan az bir sürede, tam 22 ayın sonunda gökyüzüyle buluştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber