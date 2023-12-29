'ÇENGEL-5' operasyonu: 187 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-5' operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldığını vurgulayarak 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu, 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini belirtti.

Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesine yönelik 8️1️ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-5" Operasyonlarında 2️2️0️ şahsa adli işlem yapıldı❗️

187 TON Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu❗️

3️5️ Milyon TL'lik Vergi Kaybı Engellendi❗️



Vatandaşımızın Can. pic.twitter.com/1ufc7R9r4c Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 29, 2023