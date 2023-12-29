Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

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