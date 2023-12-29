Türkiye küresel ihracatta rekorunu tazeledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından Türkiye'nin küresel ihracat rekorunu tazelediğini açıkladı.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi." İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle."