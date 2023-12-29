Gram altında tarihi zirve! Tırmanış sürüyor

Altın fiyatları yılın son haftasında tarihi zirvesini gördü.

1974 liraya kadar yükselen gram altın, bu sabah 1961 lira seviyesinde seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 2 bin 68 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 3 bin 304 liradan, Cumhuriyet altını ise 13 bin 595 liradan satılıyor.

FED ETKİSİ

Analistler, Noel tatili dönüşü yatırımcıların temkinli davranışlarının devam ettiğini belirterek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

DOLARDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Dolarda yıl sonu hareketliliği sürüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,50 liradan, euro ise 32,66 liradan işlem görüyor.

Dolar dün de güne 29,41 liradan başlamış ve yükseliş eğilimini sürdürmüştü.

Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı. Ekonomistler, açıklanan rakamın alım gücünü Mayıs ayına kadar koruyacağını ancak artan enflasyon ile bu rakamın açlık sınırı altına düşeceğini hesaplıyor. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Ali Hakan Kara "Asgari ücret yüzde 49 artışla 17.002 TL oldu. Şu an için geçmiş enflasyonu telafi etse de Mayıs ayından itibaren maalesef açlık sınırının tekrar altına düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın son haftaları yaklaşırken Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yeniden hızlanıyor. 15 Aralık'ta biten haftada yüzde 0,7 olan KKM hesaplarının azalış hızı 22 Aralık'ta yüzde 1,1 oldu. 22 Aralık ile biten haftada KKM hesaplarından 30 milyar TL çıkış yaptı.

TCMB rezervleri rekorlarını yenilemeye devam ediyor. Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 47 milyar dolar artarak 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

MOODY'S ASGARİ ÜCRETE İŞARET ETMİŞTİ

Moody's'te geçtiğimiz hafta yayımladığı Türkiye değerlendirmesinde asgari ücretin TCMB'nin enflasyon politikasına uyumlu olması halinde Türkiye'nin notunun artabileceğini açıklamıştı.

DOLAR 2020'DEN BERİ EN KÖTÜ ZAMANINI GEÇİRİYOR

Dolar ise küresel para birimleri karşısında 2020'den beri en kötü yılını geçiriyor. Yeni yıla 101,595'te başlayan Dolar Endeksi bugün 100,900'den başladı. 2022 yılında 111'e kadar yükselen endeks bu yıl en yüksek seviyesi olan 106'ya kadar çıktı ancak bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden geri döndü.

Dolar endeksindeki en büyük düşüş Fed'in 2024 yılında faiz indirmeye başlayacağı spekülasyonlarının başladığı yılın son çeyreğinde gerçekleşti. Ekim 2023'te yılın en yüksek seviyesini gören DXY endeksi bu seviyelerden geri döndü ve 106'dan 100'e geriledi.

Dolar, Euro karşısında 2023 yılında yüzde 5,36 değer kaybetti.