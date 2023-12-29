Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı

Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, komisyon görüşmelerini anlattı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu"nun toplanacağı haberleri düşük ücretle çalışanları umutlandırır. Hele ki bu hayat pahalılığında. Oturulup maaşın ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar yapılır. Ancak evdeki, işyerindeki hesap 5 hükümet, 5 işçi, 5 işveren temsilcisinden oluşan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" hesabına uymuyor.

Türk İş, asgari ücret görüşmelerine asgari ücretle çalışan hastane işçisi Hatice Akgedik'i, AVM işçisi Meliha Nur Şıkbudak'ı, karayolu işçisi Durmuş Öztürk'ü, enerji işçisi Saffet Canbaz'ı da aldı. Onlar nasıl geçim zorlukları çektiklerini anlattılar. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, her adımı onlarla attı, onlar da bütün gelişmelerin içinde yer aldı. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, SÖZCÜ'nün asgari ücret görüşmeleri süreciyle ilgili sorularını şöyle cevaplandırdı:

İÇERİDE NELER KONUŞULDU?

Biz rakam vermedik. Çünkü rakam söylediğimiz zaman o rakamın altına düşme şansımız yok. Son günlere geldiğinde önce 14 bin 500, sonra 15 bin, 15 bin 500 rakamları telaffuz edildi. Bu rakamlar sohbet sırasında geçti. 500 doların 14.500 bin lira yaptığı söylendi. Ayrıca işveren, yapılacak desteğin bir hatta iki bin lira olmasını önerdi. Sonuçta bu işveren desteği 700 lira olarak belirlendi.

Çalışma Bakanı, Türk İş Temsilcisi Ergün Atalay ve TİSK Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaklaşık 1.5 saat görüştü. Daha sonra Çalışma Genel Müdürü, ben ve TİSK Genel Sekreteri de toplantıya dahil olduk. Görüşmeler devam ederken, işveren kesimi ücretin 16 bin 500 liraya çıkarılmasını son fiyat önerileri olarak belirtti. Cumhurbaşkanı da bunun 17 bin liraya yükseltilmesini istedi. Nihayet onlar 17 bin liraya "Evet" dedi.

GÖNÜLSÜZ 'EVET' DEDİLER

Biz ücretin en az 18 bin lira olması yönünde karar almıştık. 18 bin lira dedik ama işveren temsilcileri bunun üzerine çıkamayacaklarını söyledi. Kabul edilmemesi halinde şerh koyacağımızı da söyledik. Cumhurbaşkanının araya girmesiyle işveren de miktarın 17 bin lira olmasına gönülsüz de olsa 'evet' dedi.

Genel başkanımız Ergün Atalay'ın 18 bin liradan az olmaması için diretmesi, işverenin 16 bin 300'de kaldığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı devreye girmese belki 700 liralık zammı almamız mümkün olmayabilirdi. Ergün Atalay, 18 bin liradan az asgari ücreti kabul etmeyeceğimizi, muhalefet şerhi koyacağımızı, 18 binden az olması halinde imza atmayacağımızı biz de söyledik. İşveren de kendine göre hesap yapıyor. Burada cumhurbaşkanıyla görüşme imkanı olmasaydı belki de bu 17 bin lira da olmayabilirdi.

Ramazan Ağar, görüşmeleri SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e anlattı.

2 LİRA HİÇ KONUŞULMADI

Ramazan Ağar'a, sonuçta 17.002 liraya bağlanan asgari ücretteki o iki lirayı da sordum. Ağar, önceki gece tüm Türkiye'nin tartıştığı 2 lirayı şöyle anlattı: "Bize de bu 2 liranın nereden çıktığı soruluyor: Daha önce asgari ücret 11 bin 402 liraydı. Şimdi de 17 bin 002 lira oldu. Aslında onun bir anlamı da yok. Aslında 2 lira lafı hiç geçmemişti. Hep 17 bin lira konuşulmuştu."

Saygı ÖZTÜRK