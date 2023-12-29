MİT, askeri birliklere saldırıları planlayan teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi
Türk Askerine Yönelik Eylemleri Planlayan PKK'lıya Operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan Abu Dahham kod Ömer Abdullah El DAHHAM'ı etkisiz hale getirdi.
Ömer Abdullah El DAHHAM, PKK/KCK-PYD/YPG Suriye/Tabka İstihbarat Biriminde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarında bizzat yer alıyordu.
Ayrıca, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat alanlarında konuşlu TSK Üs Bölgelerine yönelik eylemlerinde organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.
MİT'in Takibindeydi
Türkiye, FKH ve BPH alanlarındaki faaliyeti tespit edilen Abu Dahham MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alındı, adım adım izlendi.
DAHHAM, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka'da düzenlenen nokta
operasyon ile etkisiz hale getirildi.