Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 09:47, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 09:45
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında 2 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet çalışanları Y.İ. ile hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D'yi yakaladı.
Hükümlülerin emniyetteki işlemleri sürüyor.