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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 7.415,27 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 10:08, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 10:05
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,93 puan artışla ve yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.415,27 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile spor oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 7.396,34 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, yılın son işlem gününe karışık seyirle başladığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, yurt içinde dün gece açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde enflasyon muhasebesine ilişkin duyuruya yer verildi. Buna göre, Kurulun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para ve Kur Politikası Metni ile dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.200 puanın destek, 7.450 ve 7.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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