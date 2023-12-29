Bursa'da oğluyla tartışan çocuğun babasını öldüren sanığa 20 yıl hapis
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oğluyla tartışan çocuğun babasını tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 20 yıl hapse çarptırıldı.
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Çağan (37), maktul Ömer Şehzade'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Karar öncesi son savunmasını yapan Çağan, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Sanığı önce "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme heyeti, haksız tahrik ve takdir indirimiyle cezayı 20 yıl hapse düşürdü.
- Olay
Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde oğulları arasında bir gün önce tartışma yaşanan İbrahim Çağan ile Ömer Şehzade (35), okulun önünde karşılaşmıştı.
Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Çağan'ın tabancayla ateş açtığı Şehzade göğsünden vurularak ağır yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şehzade, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kaçan İbrahim Çağan ise polislerce kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.