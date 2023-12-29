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2023'te 23 milyar 74 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Bolat, "Bu yıl 2022'ye göre yüzde 93 değer artışıyla 23 milyar 74 milyon liralık uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 10:56, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 10:58
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2023'te 23 milyar 74 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gümrük Muhafaza Teşkilatımız ve ilgili Ticaret Bakanlığı çalışanlarımız, ülkemizi ekonomik yönden zarara uğratacak ve dolayısıyla ekonomik istikrarımızı bozacak binlerce kaçakçılık teşebbüsünün önlenmesi amacıyla başta gümrük kapılarımız olmak üzere, ülkemizin tamamında büyük fedakarlıklar ile çalışmalarını sürdürdüler.

2023 yılı boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde 2022 yılına göre %93 değer artışıyla, 23 milyar 74 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık.

2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1,2 milyon litre akaryakıt, 1,4 milyar lira değerinde 1302 araç, yaklaşık 3,2 milyar lira değerinde elektronik eşya yakaladık.

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, Ticaret Bakanlığımız kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına taviz vermeden devam etmektedir.

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