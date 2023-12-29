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Yerli ve milli yapay zeka uygulamaları yeni yetiştirilen uzmanlarla geliştirilecek

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe: Yapay zekada söz sahibi olan dünyada lider olur. ABD, AB, Çin, Hindistan başta olmak üzere dünyada lider ülkeler yapay zeka programlarını başlattılar, bilişimde yeterli insan kaynağı bulunan ülkemizin bu alanda dışarıda kalması düşünülemez"- "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ahmet Çalık Vakfı ile başlattığımız 'Sertifikalı Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Yetkinlik Programı'na gençler yoğun ilgi gösteriyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 11:07, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 11:09
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Yerli ve milli yapay zeka uygulamaları yeni yetiştirilen uzmanlarla geliştirilecek

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, başlattıkları "Sertifikalı Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Yetkinlik Programı" ile yerli ve milli yapay zeka yazılımlarını oluşturacak uzmanlar yetiştirdiklerini bildirdi.

Aktepe, AA muhabirine, bilişim sektöründeki gelişmelere ve yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sektörün bu yıl yüzde 25 büyüyerek 385 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirten Aktepe, 2024'te bu rakamın 503 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Aktepe, gelecek yılın eşik atlamada önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkati çekerek, kurumların topyekün hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

2023'ün önemli gündem maddelerinin siber güvenlik ve yapay zeka olduğuna işaret eden Aktepe, yapay zekada Türkiye'nin yolun çok başında olduğunu vurguladı.

Aktepe, bu alanda yerli ve milli yazılımın stratejik olarak öne çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dernek olarak bu alandaki eğitim programlarına özel önem veriyoruz. Yapay zekada söz sahibi olan dünyada lider olur. ABD, Avrupa Birliği (AB), Çin, Hindistan başta olmak üzere dünyada lider ülkeler yapay zeka programlarını başlattılar. Bilişimde dünyada da söz sahibi olan ve yeterli insan kaynağı bulunan ülkemizin yapay zekada dışarıda kalması düşünülemez."

-İkinci eğitim programı haziranda başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ahmet Çalık Vakfı (AÇV) ile "Sertifikalı Yapay Zeka Uzmanı Yetiştirme Yetkinlik Programı" başlattıklarını anımsatan Aktepe, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli yapay zekasını oluşturacak uzmanları yetiştiriyoruz." dedi.

Aktepe, programa katılanlara istihdam olanağının da sağlanacağını bildirdi.

İlk eğitim programında 140 gence eğitim verdiklerini aktaran Aktepe, ikinci eğitim programına da haziranda başlayacaklarını dile getirdi.

Aktepe, "Gençlerimiz istekli ve hazır. Yoğun ilgi gösteriyorlar. 140 değil, bizlerin kısa zamanda 1040 genç uzman yetiştirmemiz gerekiyor. Bu projenin desteklenmesi, büyümesi ve gençleri istihdam edecek alanların hızlıca açılması gerekiyor. Bizler devletimizle beraber ilk adımları artık, ülkenin önde gelen bilişim şirketlerinin de bu işe el atması gerekiyor. TBD olarak her türlü desteği vermeye ve olanağı sağlamaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili alanlardan mezun üniversite öğrencilerine 240 saatlik eğitim verildiğini anlatan Aktepe, Python dili ile programlama ve veri yapılarını öğrenerek uygulama geliştirebileceğini dile getirdi. Aktepe, verdikleri eğitimlerle üniversite mezunu öğrencilerin hem teknolojik çağa ayak uyduracağını hem de Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olacağını sözlerine ekledi.

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