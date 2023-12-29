Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel El-Şuveyhi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani'nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT'in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Saldırıları itiraf ettiler

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde DEAŞ'a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye'de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye'deki DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.