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Merkez Bankasının 2024 yılı takvimi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gelecek yıl düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının yanı sıra açıklayacağı Enflasyon Raporları ve Finansal İstikrar Raporlarının tarihleri belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 11:45, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 11:42
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Merkez Bankasının 2024 yılı takvimi belli oldu

TCMB, gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2024 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Raporda, PPK toplantısı öncesindeki 7 günlük sürenin "sessiz dönem" olarak adlandırıldığı ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmadığı belirtilerek, "Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler PPK'ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2024'te 12 toplantı yapacaktır. Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır." denildi.

Merkez Bankasının, geçen yıl attığı adımlara da yer verilen raporda, 2023'te alınan para politikası, makroihtiyati çerçevede sadeleştirme, miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi kararlarının yanı sıra TL mevduata yönelik makroihtiyati düzenlemelere ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

TCMB'nin 2024 yılı takvimi şöyle:

PPK ToplantılarıPPK Özetinin İnternet YayınıEnflasyon RaporuFinansal İstikrar Raporu
25 Ocak1 Şubat8 Şubat
22 Şubat29 Şubat
21 Mart28 Mart
25 Nisan3 Mayıs9 Mayıs
23 Mayıs30 Mayıs31 Mayıs
27 Haziran3 Temmuz
25 Temmuz1 Ağustos8 Ağustos
22 Ağustos29 Ağustos
19 Eylül26 Eylül
17 Ekim24 Ekim31 Ekim
21 Kasım28 Kasım29 Kasım
26 Aralık3 Ocak

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