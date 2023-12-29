Mersin'de vinç ile minibüs arasına sıkışan operatör öldü

Vinç ile minibüs arasına sıkışan ve bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net