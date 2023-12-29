Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararları Resmi Gazete'de

Ayrıca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve uygulama kapsamına ilişkin kararlar alındı.

Kararlarla, Katılım Finans Muhasebe Standartları'nın mevzuata kazandırılması amacıyla, finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeve, finansal tabloların sunumu, zekata ilişkin finansal raporlama, Katılım Finans Pencere Modeli'ne ilişkin finansal raporlama ve vakıflar için finansal raporlama konularında düzenleme yapıldı.

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