Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti
Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 17:56, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 18:51
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı.