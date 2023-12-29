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BTK soruşturma başlattı, bakanlık uyardı: iPhone ve iPad kullananlara uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin iOS işletim sistemi yüklü cihazları etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit ettiğini belirterek Apple'dan açıklama talep ettiklerini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 18:05, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 18:08
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BTK soruşturma başlattı, bakanlık uyardı: iPhone ve iPad kullananlara uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, iOS cihazlarındaki açıklarla ilgili olarak Apple firması hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, bu cihazları kullanan vatandaşları, iMessage ve FaceTime ayarlarını gözden geçirmeleri, gerekirse geçici olarak devre dışı bırakmaları konusunda uyardı.

Sayan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, son günlerde kamuoyunda bahsi geçen iOS cihazlarındaki açıklara yönelik, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) bir süredir çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Merkezde yürütülen kapsamlı siber tehdit istihbarat çalışmalarıyla bu cihazları etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit edildiğine dikkati çeken Sayan, anılan kritik açığın, cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesi ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırdığını ifade etti.

Sayan, yaptıkları çalışmalarla, 16 komuta kontrol sunucusunun tespit edildiğini, bunların USOM zararlı bağlantılar listesinde yayınlanarak engelleme işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tehdide yönelik SOME İletişim Platformu (SİP) aracılığıyla, ilgili ekibe gerekli bilgilerin aktarıldığını belirten Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda soruşturma başlattı. Uluslararası kamuoyu ile gerekli önlemlerin acil olarak alınması için hazırız. Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Dijital izleme ve siber casuslukla mücadele, milli güvenliğimizin ayrılmaz parçasıdır."

- "Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının"

Sayan, söz konusu işletim sistemine sahip cihazları kullanan vatandaşları uyararak, şunları kaydetti:

"iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin. iMessage ve FaceTime ayarlarınızı gözden geçirin ve gerekirse geçici olarak devre dışı bırakın. Güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğinin sağlayarak, düzenli aralıklarla parolaları güncelleyin. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Şüpheli veya tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara dikkat edin. Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının. Zararlı veya tanımadığını bağlantılara tıklamaktan kaçının. Kullanılan uygulamalara verilen izinlerin düzenli olarak kontrol edin. Uygulamaların kamera, mikrofon, fotoğraf gibi hassas verilere erişimlerini sınırlandırın. Kablosuz bağlantı özelliklerinin sadece ihtiyaç duyulduğu durumlarda aktifleştirin. Konum servislerini yalnızca gerektiğinde kullanın ve gereksiz uygulamaların konum servislerine erişimleri kısıtlayın. Safari web tarayıcısı uygulamasında kullanıcı adı ve parola bilgilerinin otomatik tamamlanmasını engelleyin."

Sayan, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını da ifade etti.

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