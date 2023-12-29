Siirt'te elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Geçgel ve Yelis, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barış Mahallesi'nde bir evin inşaatında çalışan İdris Geçgel (54) ile Ahmet Yelis (53), taşıdıkları demirlerin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net