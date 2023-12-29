'Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı' iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu ve söz konusu paylaşımlarda yer alan linklerle kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Paylaşım yapan hesap ve link verilen internet sitesiyle ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların açıklamaları haricinde, resmi kurumlar adına yapılan herhangi bir açıklama ve iddiaya itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.