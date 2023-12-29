Aksaray'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Bektik köyünde Fethi D. (52) ve kardeşi İsa D. (47) ile Selçuk D. (44) arasında tartışma çıktı.

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