Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç ilçemizde halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmenimiz Mehmet Selçuk Tulgar'a Allahtan rahmet, kederli ailesi ve eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tulgar, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Mevlana Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34), ilçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada yere yığıldı.

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