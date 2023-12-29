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Cipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 23:13, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 23:33
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Cipin çarptığı motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Hüseyin Gündem (40) idaresindeki 48 AOL 432 plakalı cip, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki 20 AGM 047 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savruldu.

Cip beton bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Berk ile Bostancı hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Gündem'in 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol daha sonra açıldı.

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