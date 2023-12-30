30 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 3 aracın sürücüsü tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 3 aracın sürücüsü tutuklandı
GS ve FB'den ortak açıklama: Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi
GS ve FB'den ortak açıklama: Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi
THY'den yeni atama kararları
THY'den yeni atama kararları
'Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı' iddiası yalanlandı
'Meclis kararı ile kredi kart aidat iadeleri başladı' iddiası yalanlandı
YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
YÖK 4 bin 169 diplomaya denklik verdi
2023 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
2023 yılında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
MEB çalışanları öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayacak
MEB çalışanları öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayacak
BTK soruşturma başlattı, bakanlık uyardı: iPhone ve iPad kullananlara uyarı
BTK soruşturma başlattı, bakanlık uyardı: iPhone ve iPad kullananlara uyarı
Dolar yılı 30 TL sınırında kapattı
Dolar yılı 30 TL sınırında kapattı
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
TFF'den Süper Kupa krizi ile ilgili açıklama
TFF'den Süper Kupa krizi ile ilgili açıklama
Spor Toto'dan şans oyunlarında vergi oranlarının düşürülmesine açıklama
Spor Toto'dan şans oyunlarında vergi oranlarının düşürülmesine açıklama
Kur korumalı mevduat uygulamasında sona gelindi
Kur korumalı mevduat uygulamasında sona gelindi
Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım
Bakan Tunç: Yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım
Marketlerde etiket değiştirme mesaisi!
Marketlerde etiket değiştirme mesaisi!
Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü!
Veliler okulu basıp öğretmenleri dövdü!
Gözler memur ve emekli zammında! Artış ne kadar olacak?
Gözler memur ve emekli zammında! Artış ne kadar olacak?
Emekliler aylıklarının arttırılmasını istiyor
Emekliler aylıklarının arttırılmasını istiyor
Enflasyonun Aralık ayında 3.19 artması bekleniyor
Enflasyonun Aralık ayında 3.19 artması bekleniyor
2024'ün Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
2024'ün Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
Ana sayfaHaberler Siyasi

30 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

30 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 00:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 00:02
Yazdır
30 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, esnaf ziyareti yapacak, sivil toplum kuruluşları buluşmasına katılacak, gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/12.00-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası; Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Bursaspor İnfo Yatırım ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/18.00/20.30)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası; Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/19.30/Ankara/15.00/16.00/Mersin/15.30/Kocaeli/16.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, Tekirdağ Süleymanpaşa-Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Tekirdağ/15.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber