30 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
30 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, esnaf ziyareti yapacak, sivil toplum kuruluşları buluşmasına katılacak, gençlerle bir araya gelecek.
(İstanbul/12.00-15.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası; Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Bursaspor İnfo Yatırım ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/18.00/20.30)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası; Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/19.30/Ankara/15.00/16.00/Mersin/15.30/Kocaeli/16.00)
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, Tekirdağ Süleymanpaşa-Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Tekirdağ/15.00)