Adana'da elektrikli motosiklet ile polis motosikletin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli motosiklet ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 07:51, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 07:52
Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen elektrikli motosiklet ile yunus ekiplerine ait motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletteki 1 polis memuru ile elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.