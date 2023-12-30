MSB, Genelkurmay, Kuvvet komutanlıkları ve MSÜ 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, memurluk ve uzman yardımcılığı için başvurular 31 Ocak'a kadar MSB'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Bakanlığın internet sitesinde yer alacak.