MSB, Genelkurmay, Kuvvet komutanlıkları ve MSÜ 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 190 memur ile 39 uzman yardımcısı alacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 08:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 08:01
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, memurluk ve uzman yardımcılığı için başvurular 31 Ocak'a kadar MSB'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Bakanlığın internet sitesinde yer alacak.