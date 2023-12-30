Türk futbolunda yeni dönem başlayacak

Süper Kupa maçının oynanamamasının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği belirtildi. Büyükekşi'nin konuyla ilgili yazılı açıklama yapması beklenirken TFF'de kısa süre içerisinde olağanüstü seçim olması bekleniyor.

Yaşananların ardından Türk futbolunda büyük bir değişimin de yaşanabileceği aktarılıyor. Federasyonun ilk iş olarak Süper Kupa maçının yeniden organize edeceği ve bu karşılaşmanın Türkiye sınırları içerisinde oynatılacağı ifade ediliyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçının Riyad'da 20.45'te başlaması gerekiyordu. Suudi yetkililerinin Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına engel olması mücadelenin ertelenmesine neden oldu.