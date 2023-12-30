Beşiktaş'tan Süper Kupa çağrısı: Dolmabahçe'ye bekleriz
Beşiktaş Kulübü, Süper Kupa müsabakasının iptalinin ardından yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz" ifadelerini kullandı
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 08:55, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 08:33
Beşiktaş Stadyumu, Süper Kupa'ya kapılarını açtı.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak bildirilen saatte başlamayan Turkcell Süper Kupa maçına ev sahipliği için kulüplere davette bulundu.
Beşiktaş'ın açıklaması:
"Kapımız Açık!" başlıklı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz"