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Üslere TikTok yasağı! Askeri birliklerde akıllı telefon kullanımına tedbir geliyor

Askerlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerin zaaf oluşturduğuna yönelik tartışmaların ardından harekete geçen MSB, cep telefonu kullanımı izni konusunda personel ve birlik güvenliği bakımından kısıtlama üzerinde çalışma başlattı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 09:30, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 09:02
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Üslere TikTok yasağı! Askeri birliklerde akıllı telefon kullanımına tedbir geliyor

Türkiye Gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre: Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğe düzenlenen sızma ve taciz girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) özellikle akıllı cep telefonu kullanımına sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Üs bölgelerindeki askerlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerin zaaf oluşturduğuna yönelik tartışmalarının ardından harekete geçen MSB, cep telefonu kullanımı izni konusunda personel ve birlik güvenliği bakımından kısıtlama üzerinde çalışma başlattı. MSB, özellikle akıllı telefon kullanımıyla ilgili ciddi tedbirlere hazırlanırken, telefon kullanımının oluşturduğu zaafı gazetemize değerlendiren güvenlik kaynakları, bir yasağın gelmesinin şart olduğuna dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, terörle mücadelede görev yapan askerlerin ailelerinin kendilerine ulaşmasında sıkıntı yaşanmaması konusunda oldukça hassas olan MSB'de, bu noktada "tuşlu telefon" uygulaması ön plana çıktı.

YASAK TÜM PERSONEL İÇİN GEÇERLİ OLABİLİR

MSB'de, üzerinde kamera bulunan tüm telefonların yasaklanmasının gündeme geldiği öğrenilirken, uygulanacak kısıtlamanın şeklinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Yasağın sadece terörle mücadele görev alan özellikle harekat bölgelerindeki sözleşmeli personeli mi geleceği yoksa birliklerdeki tüm yükümlü askerlere de mi uygulanacağı konusu ise henüz netleşmedi. Ancak güvenlik kaynakları uygulanacak yasağın tüm personel için geçerli olabileceğine dikkat çekiyor.

Bu çerçevede, Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler de yakın markaja alındı. Özellikle dış karakollar, üs bölgeleri, sınırda bulunan nöbet mevzileri ve birliklerin içi ve bazı üs bölgelerinde hangi silahların bulunduğuna ilişkin görüntülerin yer aldığına dikkat çeken uzmanlar, görev anında canlı yayın açıldığına, bazı videolarda da üs bölgelerinin isimlerinin açıkça görüldüğüne işaret ediyor.

KOMUTAN ÜZERİNDEN İRTİBAT KURULABİLİR

Zaaf tartışmalarını değerlendiren Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, şunları söyledi: Operasyona çıkardığımız kişilerin tabii ki telefon kullanmasını sıfırlamamak gerekir ama bunu da bir tertibata bağlamak zorundayız. Nasıl ki MSB'ye veya herhangi bir kuvvet komutanlığına girerken biz telefonlarımızı teslim ediyorsak orada da bir düzen olmalı. Elbette askerin ailesi ile görüşmesini engelleyemezsiniz ancak yapılan paylaşımlar bir zaafa neden olabilir. Bu konuda alınacak tedbirler çok basit. Eskiden birliklere telefon girmesi bile yasaktı. Yeniden tuşlu cep telefonu uygulamasına geçilebilir veya komutan üzerinden irtibat kurulabilir.

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