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Halka arzlarda yeni dönem: Şirket değeri tutarı değiştirildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeniden değerlemeye tabi tutarlara 2024 yılı için güncelleme yaptı. Halka arza katılacak yeni şirketler için de tutarlar belirlendi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 09:02, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 09:03
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Halka arzlarda yeni dönem: Şirket değeri tutarı değiştirildi

SPK'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, yeniden değerlemeye tabi tutarların güncel hali paylaşıldı.

Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun idari para cezası gerektiren fiiller hükmünce, para cezaları yüzde 58,46 artırılarak, cezaya göre 246 bin 511,47 lira ile 3 milyon 81 bin 378,30 lira, 61 bin 607,66 lira ile 616 bin 263,62 ve 5 bin 249,78 lira ile 131 bin 244,50 lira aralığına çekildi.

Piyasa bozucu eylemlere verilecek para cezası aralığı da 246 bin 511,47 lira ile 6 milyon 168 bin 483,34 lira şeklinde kararlaştırıldı.

Halka arz şartlar değişti

Yeniden değerleme ile birlikte halka arz şartları da değişti. Buna göre payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek payların halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanan piyasa değerinin 500 milyon liranın altında olması durumunda halka arz edilecek payların yüzde 25'i ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecek.

Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre 400 milyon liranın altında olması durumunda satılamayan payların tamamı, 400 milyon lira ile 800 milyon lira arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon liraya olan kısmının tamamı, bunu aşan kısmın ise yarısı için aracı kuruluşların halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin olarak şirkete karşı yüklenim zorunluluğu bulunacak.

Güncellemeyle birlikte halka arz edilecek şirketlerin 2023 yıl sonu için 750 milyon lira ciroya ve 1 milyar 500 milyon liralık aktif büyüklüğe sahip olması gerekiyor.

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