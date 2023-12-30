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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazayla ilgili 3 sürücü tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kazayla ilgili gözaltına alınan 7 sürücüden 3'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 09:38, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 09:39
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazayla ilgili 3 sürücü tutuklandı

Otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazaya ilişkin dün gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A. ve E.A. ile tırın şoförü O.K'nin Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüphelilerden E.A, H.A. ve M.D. serbest bırakıldı.

Şüphelilerden, Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüs sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait otobüsün şoförü S.S. ile tır sürücüsü O.K, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol kararı şartıyla salıverildi.

"Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım"

Öte yandan şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı.,

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