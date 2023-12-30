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Suudi Arabistan'da maç oynama fikri Ali Koç'tan mı çıktı?

Bir futbol müsabakası üzerinden yaşananların baş sorumlusu merak ediliyor. Ancak Suudi Arabistan'da maç yapılması fikrinin Ali Koç'tan, sözleşme şartlarındaki son dakika değişikliğin ise takımlardan geldiği belirtiliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 09:49, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 12:17
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Suudi Arabistan'da maç oynama fikri Ali Koç'tan mı çıktı?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yapılacak olan Turkcell Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da yapılması planlanmıştı. Ancak Fenerbahçe ve Gatasaray'ın Atatürk posteri taşıyan tişörtlerle ve açılacak olan iki pankartla sahaya çıkmasına Suudi Arabistan tarafından izin verilmeyince, takımlarımız sahaya çıkmadı ve yurda döndü.

Turkcell Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasına yönelik talebin, Ali Koç önerisiyle hayata geçtiğini gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz aylarda yazısında belirtmişti. Ali Koç'un TFF Başkanı'na maçın Suudi Arabistan'da oynanması durumunda kulüplerin ciddi bir gelir elde edeceğini söylediğini aktarmıştı.
Haber Global Spor Müdürü Hamzaoğlu: Takımlar sözleşmeye yeni şartlar eklemek istediler kriz çıktı

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu; Süper Kupa maçındaki krizle ilgili şu yorumu yaptı:

Konu şöyle; Galatasaray "Ne Mutlu Türküm Diyene"; Fenerbahçe de "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" tarzı Atatürk tişörtleri ve pankartlarıyla sözleşmeyi getirmesini istiyor. Riyad yönetimi de maalesef bunu yeni sözleşmenin içine eklemiyorlar, yapmış oldukları sözleşmeyle devam edelim, İstiklal Marşı, Cumhuriyet kutlamaları, Atatürk posterleri, bayraklar bunlar hepsi kabul görmüş, onaylanmış, imzalanmış anlaşmaydı. Ama bu iki takımın tekrardan yeni anlaşma yapmak istemesinden sonra bu kriz maalesef oluştu. Fenerbahçe bu talebi dün akşam söylemiş, Galatasaray da bu sabah.

Suudi Arabistan'dan resmi açıklama

Suudi Arabistan tarafından ilk resmi açıklama, Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Season'dan geldi:

Açıklamanın tamamı şöyle:

Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır. Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uygulaması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri... Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takım da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı.

TFF Başkanı istifa ediyor

Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanamaması sonrasında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maçın oynanamamasının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği belirtildi.

Perinçek: ABD ve İsrail dolduruşuna gelmeyin

Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı

O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi

Galatasaray ve Fenerbahçe neden Almanya'ya veya Fransa'ya giderken Atatürkçü değiller de tam Suudi Arabistan Çin ve İran'la iyi ilişkilere yönelince Atatürkçü kesildiler?

Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler

Onları yönlendiren var

Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen emperyalistlere alet oldular

Olayı iyi anlayalım!

Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz

ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz

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