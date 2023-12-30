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Bakan Yumaklı: Tesisimiz ülke ekonomimize 23 milyar lira katkı sağladı

Bakan Yumaklı: "Tesisimiz, tam kapasite ile elektrik üretmeye başladığı 23 Aralık 2020'den bu yana ülke ekonomimize 23 milyar lira katkı sağladı"

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 10:55, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 10:56
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Bakan Yumaklı: Tesisimiz ülke ekonomimize 23 milyar lira katkı sağladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç yıl önce tam kapasite ile elektrik üretmeye başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in, bu süre içinde Türkiye ekonomisine 23 milyar liralık katkı sağladığını bildirdi.

Türkiye'nin Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip Dicle Nehri üzerinde, elektrik üretimi maksadıyla inşa edilen Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tam kapasite ile elektrik üretimine başlamıştı. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda bulunuyor. Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre uzunluğuna sahip olan Ilısu Barajı, "önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES ayrıca, 10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3'üncü en büyük depolama hacmine sahip barajı konumunda.

"Ülkemizde elektriğin beşte birini hidroelektrik santralleri yoluyla sudan elde ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in tam kapasite ile elektrik üretimine başlamasının üçüncü yılında büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti. Türkiye'nin son 21 yılda su kaynaklarından enerji elde edilmesi konusunda dünyada örnek projelere imza attığına dikkati çeken Yumaklı, "Ülkemizin sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanacak yatırımlarımızı hızla yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Birkaç yılda kendilerini amorti eden hidroelektrik santrallerimiz, inşallah uzun yıllar boyunca ekonomimize katma değer sağlamaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, 21 yılda hayata geçirdikleri önemli projelerden birinin de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Tesisimiz 19 Mayıs 2020 tarihinde ilk elektrik üretimini gerçekleştirdi, 23 Aralık 2020 tarihinde de tam kapasite ile elektrik üretmeye başladı. Tam kapasite ile elektrik üretmeye başladığı 23 Aralık 2020'den bu yana 8 milyar kilowatt saat elektrik üreten yüz akı tesisimiz, ülke ekonomimize yaklaşık 23 milyar lira katkı sağladı. Bu devasa tesisimizin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda da ülkemizin enerjisine güç katmaya devam edeceğiz."

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