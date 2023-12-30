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112 çalışanına en anlamlı hediye hemşire eşinin böbreği oldu

Antalya'da acil vakaları ambulansla hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan sağlık teknikeri Rahmi Ermin, eşinden yapılan böbrek nakliyle 35 yıldır çektiği rahatsızlıklarından kurtuldu- Ermin:- "Eşim, Hızır gibi yetişti, bana canından bir parça verdi. Böbreğini paylaşması, en anlamlı hediyeydi. Ben ne alsam onun yanında az kalır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 11:44, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 11:44
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112 çalışanına en anlamlı hediye hemşire eşinin böbreği oldu

AYŞE YILDIZ - Antalya'da 35 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken sağlık teknikerinin en anlamlı yeni yıl hediyesi, hemşire eşinden nakledilen böbrek oldu.

Kentte yaşayan 50 yaşındaki Rahmi Ermin, ortaokula giderken sağ böbreğinden ameliyat oldu. Zamanla iki böbreğinde de taş tespit edilen Ermin'in geçirdiği birçok operasyondan sonra kronik böbrek rahatsızlığı başladı.

Sağlık alanında eğitim alarak, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan Ermin, böbrek ağrılarına rağmen acil vakaları hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı.

Ermin'in son bir yılda durumu ağırlaşınca doktorlar diyalize girmesini ya da nakil olmasını önerdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan eşi hemşire 44 yaşındaki Raziye Ermin, kocasının bir an önce sağlığına kavuşması için böbreğini vermek istedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan tetkiklerde, dokular uyumlu çıkınca Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından nakil gerçekleştirildi.

Hastanede aynı odada tedavileri süren Ermin çifti, sevinç gözyaşı dökerek yeni yılda daha çok organ bağışı yapılması çağrısında bulundu.

- "Eşim bana canından bir parça verdi"

Üç çocuk babası Ermin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır böbreklerinde sorun yaşadığını, son yıllarda şikayetlerinin arttığını dile getirdi.

Açık ameliyatların yanı sıra lazerle taş kırma operasyonlarının uygulandığını aktaran Ermin, şunları kaydetti:

"Eşim, organ bağışı sırasına yazılarak beklememi istemedi. Doktorlarımız harika insanlar, işlemleri hızlandırdılar, nakil olduk. Evlenirken 'hastalıkta sağlıkta' diyoruz. İnsanların eşlerine aldığı hediyeler para, pul, verdiği organ bunlar değişebiliyor. 25 yıldır gittiğim tüm acil vakalarda ilk müdahaleyi yapıp, hastaları en hızlı şekilde hastaneye yetiştirdim. 1 dakika çok önemliydi. Eşim de Hızır gibi yetişti, bana canından bir parça verdi. Böbreğini paylaşması, en anlamlı hediyeydi. Ben ne alsam onun yanında az kalır."

Ermin, hayatı paylaşmanın önemine işaret ederek, insanların sevdiklerini yaşatmak için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

- "Herkesin organ bağışı yapmasını diliyorum"

Raziye Ermin de eşinin evlenmeden önce böbrek hastası olduğunu bildiğini ve evlendikten sonra rutin kontrolleri aksatmadıklarını vurguladı.

Son bir yılda eşinin hastalığının çok ilerlediğini anlatan Ermin, şöyle konuştu:

"Eşimin vücudu çok şişmişti, tereddüt etmeden böbreğimi vermek istedim. Hastane ekibi destek oldu. Çok şükür ikimiz de iyiyiz. Bu süreci baştan sona yaşayan biri olarak yeni yıldan tek dileğim herkesin organ bağışında bulunması. Ben kalan organlarımı da bağışlamak istiyorum. Ailemle sağlıklı, huzurlu bir ömür yaşamak istiyorum. Sağlık yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Eşimin gözlerinin içi gülüyor, benden daha hızlı yürüyor. Onu sağlıklı görmek beni mutlu ediyor."

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Aydınlı ise insanların sevdiklerine verebilecekleri en anlamlı hediyenin organ bağışı olduğunu belirtti.

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