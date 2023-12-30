MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon

Terörist Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü saha çalışmaları sonucu terörist "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ın, örgütün sözde üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti.

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