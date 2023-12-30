Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Kazada ağır yaralanan Tuğçe B. ise ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

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