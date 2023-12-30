Yılbaşı öncesi darbe üstüne darbe: Bin 780 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy'ün Eriklice Mahallesi'nde K.B. isimli şahsın evi ve deposunda yapılan aramada 86 adet 5 litrelik bidonlarda satışa hazır halde toplam 430 litre şarap ele geçirildi.

Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde ise M.Ö. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 350 litre el yapımı şarap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.