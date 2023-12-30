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Ayı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin' önerisi

Kastamonu'da jandarma ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde artan ayı saldırılarına karşı vatandaşları uyardı. Ekipler, köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlara, "Sesli konuşmanız ya da şarkı söylemeniz durumunda ayı ile ani karşılaşmaların önüne geçmiş olursunuz" tavsiyesinde bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2023 14:58, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 14:59
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Ayı saldırılarından korunmak için 'şarkı söyleyin' önerisi

Kastamonu'da mevsimsel geçişlerden dolayı kış uykusuna yatmayan ayılar, vatandaşların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bulundukları bölgelerde aç kalan ayılar, yerleşim yerlerinde inmeye başladı. Cide ilçesinde bal üreticinin bulunduğu mekana gelen ayı, 20 kovanı parçalayıp, arıları telef etti. Küre ilçe merkezine inen ayılar, köpekler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyünde de 1 hafta boyunca her gece üst üste gelen ayılar, 50 arı kovanını parçaladı, binlerce arıyı telef etti. Ayılar, bazı köylerde de kanatlı hayvanları telef etti. 2 büyükbaş hayvan da ayı saldırısı sonucu yaralandı. Ağlı ilçesine bağlı Bereketli köyü ve bağlısı 5 mahallede bulunan mezarlıklara gelen ayılar yeni defnedilmiş mezarları açmaya çalıştı. Köy sakinleri, mezarı açmaya çalışan ayıları uzaklaştırdı. Ayıların açtığı mezarlar ise vatandaşlar tarafından yeniden kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, sıkça görülen ayı saldırılarının bulunduğu köy ve mahallelerde vatandaşları uyardı. Ekipler, hazırladıkları görsellerle yaban hayatı sahasında yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik yaptıkları uyarılarda, ayılarla karşılaşılmaması için ses çıkarılmasının ve şarkı söylenmesinin doğru bir hareket olacağını belirterek, "Sesli konuşmanız ya da şarkı söylemeniz durumunda ayı ile anı karşılaşmaların önüne geçmiş olursunuz. Çünkü ayılar insanlardan uzak durmak ister, sizin o bölgede olduğunuzu fark ettiğinde uzak durmak isteyecektir. Ayı ile karşılaştığınız durumda geri çekilin, ayıdan uzak durun, ayının gittiği yönün aksine gidin. Konuşarak ve yavaş hareket ederek ayının dikkatini çekin, sakin ve soğukkanlı olun, ani hareketlerden kaçının. Ayıdan uzak durun, kesinlikle yaklaşmayın, kesinlikle ayı ile selfie (öz çekim) çekme düşüncesine kapılmayın. Ayı kendisini sıkıştırılmış ya da baskı altında hissedip saldırıya geçebilir. Bir ayıdan koşarak uzaklaşmaya çalışmayın, çünkü ayı 50 kilometre hıza ulaşabilir yani sizden daha hızlı koşucudur" bildirisini yaptı.

"Kendimizi ancak dört duvar arasında koruyabiliyoruz"

Doğadaki vahşi hayvanlarla mücadelenin devam ettiğini kaydeden köy sakinlerinden Cahit Ergin, "Nasıl başa çıkacağımızı bilemiyoruz. Savunmasız asker gibiyiz. Her akşam adeta baskın yapar gibi geliyorlar. Akşam bir saatten sonra dışarı çıkamıyoruz. Kendimizi ancak dört duvar arasında koruyabiliyoruz. Ne yapmamız gerekiyor. Bize yetkililer yardımcı olsun. 1 hafta boyunca köyümüzü hiç terk etmediler. Ne zaman ki yiyeceği azaldı bu sefer de başka yere saldırdı. Her iki mahallede 10 tane arı zararı var. Bahçemizde meyve bırakılmıyor. Yok ediyorlar. Aşlaklarımızı kırıyorlar. Bağ bahçe bırakmıyorlar. Yönce ekiyorsun yiyorlar, yulaf ekiyorsun koparıyorlar. Bizler kendimizi nasıl savunacağız bilmiyoruz. Ayılar daha kış uykusuna yatmadı. Çevreye hala zarar veriyorlar. Kış uykusuna yatana kadar bizler ne yapacağız. Akşamları uyuyamıyoruz. Kapımızı da kırabilir. Köyümüzü korumak için mecbur ayakta duruyoruz. Ben 64 yaşındayım ve bu zamana kadar bu kadar çok ayı vakası görmemiştim" dedi.

"Ayılar kış uykusuna yatmadan bize rahat yok"

Her saat ayılarla karşılaşma durumlarının olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Mustafa Karaçam, "Eşimle birlikte hayvan otlatırken korkarak otlatıyoruz. Bütün meyve ağaçlarımızı kırdı. Geceleri de arıların başında nöbet bekliyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bu çözüm nasıl olur diye bekliyoruz. Dışarı çıkmaya korkuyoruz. Geceleri bir yere gidemiyoruz. Hayvanımız kaybolsa aramaya çıkamıyoruz. Ayılar kış uykusuna yatmadan bize rahat yok" diye konuştu.

"Açılan mezarları biz yeniden kapattık"

Bereketli Köyü Muhtarı Çetin Kesim de, "Şimdilerde ise artık köylerimizin içlerine kadar geliyorlar. Bazı komşularımızın tavuklarını yediler. Yöremizde yaklaşık 50 kovanı parçaladı ve binlerce arıyı da telef etti. Bazı komşularımız hayvan otlatırken hayvanlarına saldırdılar. Vatandaşlarımız hayvanlarını ve canlarını zor kurtardı. Yöremizde birçok vefat etmiş insanımız var ve mezarlara gelen ayılar buraları kazıyor. Mezarlarımıza jiletli teller koyuyoruz. Açılan mezarları biz yeniden kapattık. Son dönemlerde ayılar bizleri ve hayvanlarımızı tehdit ediyor. Devletimizden buna bir el atmasını bekliyoruz. Bu şekilde giderse herhalde bizleri köylerden çıkarmayacaklar. Eskiden ayı görmezken şimdi ise vatandaşlarımız hemen hemen her gün ayı ile karşılaşıyorlar. Gece gündüz fark etmiyor artık" şeklinde konuştu.

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