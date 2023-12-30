Boşanma davası süresince yapılmaması gereken şeyler

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Boşanma davanızda başarılı bir sonuç almak istiyorsanız bu süreçte asla yapmamanız gerekenler;

Boşanma sürecinizdeki tüm sorularınız için Avukata sor linkini tıklayarak danışabilirsiniz

GERÇEKLERİ AVUKATINIZDAN ASLA SAKLAMAYIN

İyi ya da kötü, avukatlar mahkeme salonundaki gerçeklere hazırlanabilir ve bunu ancak gerçekleri bilirlerse yapabilirler. Sürpriz, boşanma davasının ortasında asla iyi bir şey değildir. Uyuşturucu kullanımı, gizli varlıklar veya evlilik birliği içerisinde edinilen varlıklarının tahrip edilmesi, hakime olan güvenilirliğinizi yok edebilir ve avukatınız onlarla önceden ilgilenmeye hazır değilse, boşanma davanızın sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Sır saklamak sadece boşanma davanızda yapılmaması gereken şeyler size zarar verebilir.

BAŞKALARIYLA CİNSEL BİRLİKTELİKTEN KAÇININ

Boşanma sırasında hamile kalmak asla akıllıca değildir. Sorunlarınızı daha da karmaşıklaştırır. Boşanmanızdaki sonucu bile engelleyebilir. Mahkeme, çocuğunuzun babasının kim olduğunu araştırmalı ve o bebek için kimin nafaka ödeyeceğini belirlemelidir. Mahkeme babanın kimliğini öğrenmeyi beklerken boşanma dava süreciniz haliyle uzayacaktır. Belki de bu sebeple binlerce tazminat ödemek zorunda kalacaksınız.

FACEBOOK'TA VEYA BAŞKA BİR SOSYAL MEDYA SİTESİNDE YORUMLAR YAYINLAMAYIN

İnternette artık hiçbir şey özel değil. Boşanma davasında avukatların delil bulmak için ilk başvurdukları yer genellikle sosyal medyadır. Boşanma davası sürecinde Facebook, Twitter, Instagram dahil sosyal medya hesaplarınızda hiçbir şey yayınlamayın. Sosyal medyadaki yayınlar size karşı kanıt olarak kullanılacaktır. Boşanma davası sürecinde yapılmaması gereken şeyler size zarar verir.

BİR TERAPİSTE GİTMEYİ REDDETMEYİN

Şimdiye kadar herkes yas tutmanın beş aşamasını duymuştur. Herkes yas tutmanın beş aşamasında aynı hızda olmayabilir. Çoğu zaman, boşanma sürecindeki bir birey öfke aşamasında sıkışıp kalabilir. Boşanma ile uğraşırken yaşayacağınız tüm duygulardan geçmenizi sağlamak için bir terapistin yardımını almak, sizin için en doğru karar olacaktır. Terapistler eşinizle, çocuklarınızla nasıl daha iyi iletişim kuracağınız ve çocuklarınıza nasıl iyi ebeveyn olabileceğiniz konusunda da size bazı önerilerde bulunacaktır.

EŞİNİZE HAKARET VE KÜFÜR İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERMEYİN.

Bunların hepsi mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılacaktır. Eşinizden böyle bir mesaj alsanız bile, buna cevap vermeyin. Eşinize bu tarz bir mesaj yazdığınızda, birkaç ay içinde bir hakim tarafından okunacağından emin olabilirsiniz. Boşanma davası sürecinde yapılmaması gereken şeyler bunla sınırlı değildir.

BOŞANMA DAVASINI AÇARKEN YAZDIĞINIZ İDDİALARI İSPATLAYIN!

Olayların değerlendirmeye alınmasıyla beraber her bir iddianın ispatına yarar delillerin tespiti de çok önemlidir. Tespit edildikten sonra davanın açılması ve dilekçeler aşamasında dilekçede hangi iddiaların ne şekilde ileri sürülmesi gerektiği, boşanmanın sonuçlarına ilişkin davanın tarafının ne yönde talepleri olduğu, ileri sürülen bu iddiaların hangi araçlarla ispat edilebileceği hukuka uygun şekilde beyan edilmelidir. Boşanma davası sürecinde yapılmaması gereken şeyler vardır bunlara çok dikkat edin.

Taraflar, iddialarını ispat etmeye elverişli delilleri ileri sürerken bu delillerin hukuka uygun delillerden olmasına önem vermelidir. İleri sürülen delillerin hukuka uygun olması son derece önemlidir. Hukuka aykırı delillerin ileri sürülmesi halinde hem boşanma davasında ileri süren tarafın aleyhine sonuç doğurabilir hem de karşı tarafın özel hayatının gizliliğini ihlal yahut kişisel verilerin hukuka aykırı yollardan elde edilmesi sebebiyle soruşturma başlatılması gündeme gelebilir. Bu noktada hangi delillerin hukuka uygun hangilerininse hukuka aykırı delillerden olduğunun tespiti son derece önem arz etmektedir. Boşanma davası sürecinde yapılmaması gereken şeyler vardır bunlara çok dikkat edin.

ARKADAŞLARINIZI, KOMŞUNUZU, AKRABALARINIZI, KUAFÖRÜNÜZÜ DİNLEMEYİN.

Her boşanmanın farklı bir dinamiği vardır. Komşunuzun yaşadıkları ile yaşadıklarınız benzer olsa da aynı sonuca ulaşamayabilirsiniz. Ya avukatınıza güvenin ya da güvenebileceğiniz bir avukat bulun. Boşanma mahkemesinin bir hakkaniyet mahkemesi olduğunu unutmayın!

EŞİNİZLE ARANIZDAKİ PROBLEMLERE ÇOCUKLARINIZI DAHİL ETMEYİN!

Şunu unutmayın siz eşinizden boşanıyorsunuz. Çocuklarınızdan değil!

Boşanma sonucunda siz artık eş olmayacaksınız. Ama halen çocuğunuzun babası ya da annesi olarak yaşamaya devam edeceksiniz.

Çocuğun hem anneye hem de babaya ihtiyacı vardır. Bu çocuk için en zorunlu ihtiyaç ve en temel haktır. Zaten bu nedenle taraflar talep etmemiş olsa bile mahkemece, çocuklar ile velayet kendisine verilmeyen eş arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilecektir.

KENDİ AVUKATINIZ OLMAYIN

Evet, her şeyi bildiğinizi anlıyorum. Bilmediklerinizi de internette bulabilirsiniz. Bu şekilde tasarruf edeceğinizi düşünüyorsunuz. Ne yazık ki, gerçek şu ki, uzun vadede daha fazla zarara uğrayabilirsiniz. Boşanma davasında yapılan hataları düzeltmek için harcayacağınız para, ilk etapta doğru bir şekilde yapılması için harcayacağınız miktardan daha ağır basacaktır. Boşanma davası sürecinde yapılmaması gereken şeyler vardır bunlara çok dikkat edin. Unutmayın, boşanma hukuki bir süreçtir. Bırakın bu hukuki süreci en iyi şekilde avukatınız yürütsün, siz ise hayatınıza kaldığı yerden devam edin. Boşanma davası sürecinde yapılmaması gereken şeyler vardır bunlara çok dikkat edin.

BOŞANMA AVUKATINIZIN TAVSİYELERİNE MUTLAKA UYUN

Boşanma avukatınız ile prensiplerde anlaştınız. Vekaletnameyi sundunuz. Görüşmelerinizi yaptınız. Avukatlık Ücretini ödediniz. Ama bitmedi henüz. Avukatınız size birtakım uyarılarda bulunacaktır. Bu uyarılara harfiyen uymalısınız. Boşanma Avukatınız bu uyarıları keyfi olarak yapmamaktadır. Boşanma davası açmak taraflara ayrı yaşama hakkı verir. Yani ayrı bir eve çıkabilirsiniz, ayrı bir yaşamınız olabilir. Ancak boşanma kararı mahkemece verilip kesinleşinceye kadar eşiniz ile halen evlisiniz. Evliliğin eşlere yüklediği tüm yükümlülükler devam etmektedir. Mesela karşı cinsten bir kişi ile duygusal ya da cinsel bir birliktelik yaşayamazsınız. Eşinize telefon ya da mesajla hakaret edemez taciz edemezsiniz. Boşanma davası sürecinde yapılmaması gereken şeyler vardır bunlara çok dikkat edin.

Avukatınız size boşanma süreci ile ilgili olarak birçok uyarıda bulunacaktır. Bu uyarılara uymanız sizin menfaatinizedir. Uyulmaması halinde olası sonuçlar sizin hayatınızı etkileyecektir.

Harbiye Hukuk bürosu olarak genel anlamda Aile Hukukunun konusuna giren tüm alanlarda, özel anlamda ise Boşanmanın hüküm ve sonuçları konusunda İstanbul Boşanma Avukatı kadrosu ile boşanma sürecinizin her aşamasında yanınızdayız.